Neuer Club „Glimmer“ kommt ins Hamburger Oberhafenquartier

Im Hamburger Oberhafenquartier entsteht auf 548 m² eine neue Clubfläche: Der Club „Glimmer“ übernimmt den ehemaligen Lokschuppen mit 296 m² Veranstaltungsraum und 252 m² Nebenfläche. Die Fläche ist für lärmintensive Nutzungen genehmigt. Der Start ist für die Saison 2026/2027 geplant. Das Nutzungskonzept ging aus einem Interessensbekundungsverfahren hervor.

Die vielfältige kulturelle Nutzung des Oberhafens in der HafenCity wird um einen neuen Musikclub reicher: In einem Interessensbekundungsverfahren für neue Mietflächen setzte sich der Club Glimmer durch. Die Sanierung der Flächen hat bereits begonnen.



„Der Oberhafen hat sich durch das große Engagement vieler Beteiligter in den letzten Jahren zu einem Kreativzentrum für die ganze Stadt entwickelt. Der neue Club Glimmer wird, gemeinsam mit den Clubs an den Deichtorkasematten, die Vielfalt der Musikstadt Hamburg bereichern. Vom Klosterwall bis zum Oberhafenquartier entwickelt sich immer mehr eine kreative Meile aus Musik, bildender Kunst, Fotografie und Kreativwirtschaft, die viel Platz für Kunst und Kultur bietet. Wir brauchen diese kreativen Herzkammern, in denen Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt entstehen können“, so Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien.



Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft: „Das Moloch hat gezeigt, dass ein Club im Oberhafen erfolgreich sein kann – er hat weit über Hamburg hinaus Aufsehen erregt und den Standort bereichert. Die wertvollen Erfahrungen aus dieser Testnutzung haben die Sanierung der Fläche entscheidend geprägt: Die neue Veranstaltungsfläche wird alle baurechtlichen Vorgaben, inklusive der Lärmanforderungen, erfüllen und zugleich optimale Rahmenbedingungen für einen Clubbetrieb bieten – ein echtes Juwel für Betreiber:innen. Mit Glimmer haben wir ein engagiertes und ambitioniertes Team mit einem überzeugenden Konzept gefunden, das den Oberhafen weiterhin als lebendigen Teil der Hamburger Clublandschaft verankern wird.“



Das Club soll ein Ort der Begegnung sein. Mit einer Mischung aus kuratierten Clubnächten mit eigenem Booking und Veranstaltungen durch externe Kollektive wird in der Hamburger Clubkultur ein neuer Akzent gesetzt. Außerdem wird diese Bühne durch Konzerte und nicht-musikalische Veranstaltungen wie Lesungen, Flohmärkte und Theater ergänzt. So wird das Oberhafenquartier um einen Ort reicher, an dem Menschen zusammenkommen und Kultur feiern können. Durch die Angliederung eines Studios und einer Werkstatt entstehen im Club Räume, die der Bildung und Förderung der Community zugutekommen werden.



Die Mietfläche für den Clubbetrieb entsteht im ehemaligen Lokschuppen auf einer Fläche von 548 m², aufgeteilt in einen 296 m² großen Veranstaltungsraum und eine 252 m² große Nebenfläche. Die Fläche wird mit entsprechender Schallisolierung und vorliegender Genehmigung für lärmintensive Nutzungen wie Live-Musik, Ton- oder Videoinstallationen für bis zu 600 Personen saniert. Der Beginn des Clubbetriebs ist nach aktuellem Stand für die Saison 2026/2027 vorgesehen.



„Wir freuen uns wahnsinnig über die Möglichkeit, einen neuen Club im Oberhafen gestalten zu können. Der Clubkultur geht es vielerorts leider nicht sonderlich gut und auch in Hamburg ist ihr Potenzial sicherlich noch nicht erschöpft. Unseren Teil dazu beizutragen, dass die Szene wächst, ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir mit viel Freude angehen. Wir arbeiten für ein Glimmer, das nicht nur als Club wahrgenommen wird, sondern den schon vielfältigen Oberhafen um ein Kulturzentrum bereichert, das den Namen verdient“, so Anton Burmester, Johann Kipping und Luke Mehrhoff, Club Glimmer.



Bei der Auswahl der Mieter wurden Kriterien wie Kreativität, Innovationskraft und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der eingereichten Konzepte zugrunde gelegt. Zudem sollten sich die Nutzungen harmonisch in das lebendige und kreative Umfeld des Oberhafenquartiers einfügen und die Sichtbarkeit der Hamburger Kreativszene fördern. Auf dieser Basis haben die HafenCity Hamburg GmbH, die Hamburg Kreativ Gesellschaft sowie die Nutzervertretung Oberhafen 5+1 e. V. aus vielfältigen Einreichungen das Konzept Glimmer ausgewählt. Zur weiteren Belegung verfügbarer Flächen werden in den kommenden zwei Jahren weitere Ausschreibungsverfahren durchgeführt.



Aus ehemaligen Güterhallen und Bahnhofsgebäuden des Oberhafenquartiers hat sich seit 2011 ein kreativer Hotspot mit Blick auf den Hafen und die Elbe entwickelt. Gemäß der Masterplan-Überarbeitung von 2010 werden die Bestandsgebäude des rund 67.000 m² großen Geländes zu einem innerstädtischen Kultur- und Kreativareal entwickelt. Die behutsame Sanierung der Bestandsgebäude bewahrt ihren industriellen Charakter und öffnet das Quartier gleichzeitig für neue kreative Ideen. Im Rahmen der vergangenen Ausschreibungen konnten bereits viele spannende Projekte für das Oberhafenquartier realisiert werden, darunter das erfolgreiche Gastronomiekonzept Hobenköök, die Galerie Tom Reichstein und Lukulule mit Musik- und Tanz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.



Die Entwicklung des Gebiets wird von der städtischen HafenCity Hamburg GmbH, der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH und dem Nutzergremium Oberhafen 5+1 e. V. vorangetrieben. Letzteres vertritt seit 2018 die Interessen der Oberhafen-Gemeinschaft und engagiert sich aktiv in verschiedenen Bereichen wie der Gestaltung von Freiräumen, der Vermietung von temporären Testfeldern in der Gleishalle sowie der Koordination von Veranstaltungen (unter anderem Tag des Oberhafens, Hamburger Kultursommer).