Neuer Center Parcs Park Allgäu eröffnet im Oktober 2018

Der Eröffnungstermin des sechsten und größten Parks von Center Parcs in Deutschland steht fest: Wie das Unternehmen heute im Rahmen der ITB Berlin verkündete, begrüßt der Park Allgäu ab dem 1. Oktober 2018 die ersten Gäste in der gleichnamigen Region. Mit Park Allgäu präsentiert Center Parcs eine Anlage mit 1.000 Ferienhäusern in den Kategorien Comfort, Premium und VIP sowie der neuen Luxuskategorie Exclusive. Mit Sicht auf das Alpenpanorama, nahe der Stadt Leutkirch auf der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, richtet sich der Park vornehmlich an Familien mit Kindern jeden Alters sowie an Aktivurlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt.

„Mit Park Allgäu bringen wir unser Konzept in eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Die Bauarbeiten laufen mit der Unterstützung auch zahlreicher regionaler Unternehmen hervorragend, sodass wir uns freuen, heute schon den 1. Oktober 2018 als offiziellen Eröffnungstermin bekanntgeben zu können“, sagt Frank Daemen, Geschäftsführer von Center Parcs Deutschland. „Park Allgäu ist unser erster Park in Süddeutschland und bildet den Auftakt für weitgehende Expansionspläne, die bis zu fünf neue Parks in den kommenden zehn Jahren in Deutschland vorsehen.“



Im Market Dome finden Gäste einen Supermarkt, zahlreiche gastronomische Einrichtungen wie etwa ein zünftiges Brauhaus und Indoor-Spaß auf über 2.000 m²: in der Allwetter-Spielwelt Baluba und der Action Factory. Das 6.600 m² große subtropische Badeparadies Aqua Mundo bietet Wellenbecken, Whirlpools, Kinder- und Babybecken sowie vier Rutschen und das erste Schnorchelbecken von Center Parcs in Deutschland.