Auf Vermittlung von Angermann hat die VMC Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH ca. 220 m² Bürofläche im Channel Tower (Karnapp 25) in Harburg angemietet. Der Einzug soll im Herbst 2020 erfolgen. Vermieter ist J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., die den Bürokomplex in 2018 übernommen hat [The Channel: J.P. Morgan kauft Bürokomplex in Hamburg-Harburg].

.