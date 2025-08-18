Neuer Berliner Standort: List Bau Nordhorn fokussiert Fit-Outs

List Bau Nordhorn setzt seine Expansion fort und eröffnet in Berlin seinen vierten Standort. Mit dem neuen Büro rückt das Unternehmen den Mieterausbau in den Mittelpunkt. Das erfahrene Team will mit passgenauen Lösungen, Tempo und Flexibilität am Hauptstadtmarkt überzeugen.

.

Mit maßgeschneiderten Fit-Outs für moderne Büroflächen erschließt List Bau Nordhorn ein neues Marktsegment in der Hauptstadt. „Mit dem regionalen Fokus auf Fit-Outs und Revitalisierungen im Bestand stärken wir unsere strategische Ausrichtung und bieten unseren Auftraggebern passgenaue Lösungen. Dabei stehen Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit für uns im Vordergrund“, betont Jens Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von List Bau Nordhorn.



Das Team am neuen Standort bringt große Kompetenz und Erfahrung im Mieterausbau sowie der Revitalisierung mit und hat bereits zahlreiche Projekte im Bürosegment realisiert. Technisches Know-how, Tempo und Flexibilität sind dabei ebenso selbstverständlich wie ein tiefes Verständnis für die Anforderungen moderner Arbeitswelten. „Unser Anspruch ist es, Büroflächen so zu transformieren, dass sie sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugen“, sagt Michael Konen, Leiter des neuen Standorts. „In Berlin treffen wir auf einen Markt, der genau diese Qualitäten verlangt – und wir bringen alles mit, um schnell und zuverlässig zu liefern.“



Teil dieses Teams ist auch Stefan Krysztofinski, der als zentraler Ansprechpartner für Kunden die Bereiche Beratung, Vertrieb und Angebotsprozesse verantwortet und seine umfassende Expertise sowie ein starkes Netzwerk gezielt in die Weiterentwicklung des Standorts einbringt.



„Wir sehen im Mieterausbau einen Wachstumsmarkt – insbesondere in Metropolregionen wie Berlin –, der weiter wachsen wird. Hinzu kommt, dass wir mit List Bau Nordhorn schon sehr positive Erfahrungen mit dem Aufbau neuer Standorte gemacht haben, beispielsweise in Hamburg oder Düsseldorf [wir berichteten]“, blickt Jens Schulte gemeinsam mit dem Berliner Team optimistisch in die Zukunft. Dank der engen Verzahnung mit weiteren List-Gesellschaften kann das Berliner Team außerdem auf umfassende integrale Planungs- und Beratungsexpertise, digitale Methoden, fundiertes Nachhaltigkeits-Know-how und Kompetenzen in Architektur, Tragwerksplanung, Technischer Gebäudeausrüstung und Tiefbau zurückgreifen, die den Projekten zugutekommen.