Neuer Bauabschnitt im Segro Airport Park Berlin fertig

Segro hat die vierte Phase des Segro Airport Park Berlin mit 12.500 m² Gewerbefläche fertiggestellt. Die Flächen sind in Einheiten ab 700 m² verfügbar. Der Gewerbeteil des Parks umfasst damit knapp 49.000 m² Mietfläche. Darüber hinaus befinden sich noch drei weitere Bauphasen in der Planung.

.

„Wir verzeichnen eine sehr starke Nachfrage nach unseren Flächen von unterschiedlichsten Unternehmen – nicht nur ist der Segro Airport Park Berlin ideal gelegen, um das Zentrum von Berlin zu beliefern, sondern befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zum neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER)“, sagt Christina Schultz, Senior Leasing Manager bei Segro.



Der Investor konnte zudem einen Einzelhändler aus der Textilbranche als neuen Mieter für ca. 500 m² in der dritten Phase des Gewerbeparks gewinnen. Das Unternehmen wird die Flächen als Lager nutzen um die Versorgung seiner Geschäfte in Berlin sicherzustellen. Die dritte Phase, welche 2018 mit 16.000 m² fertiggestellt wurde, ist somit zu 99% vermietet.



Darüber hinaus konnten für den Park zwei weitere neue Mieter gewonnen werden. Die ILS GmbH, ein Anbieter für internationale Logistik für Events, Theater, Oper und Orchester, mietet 600 m² und die Msscientific Chromatographie-Handel GmbH, ein Händler von Labor- und Analysentechnik, mietet ca. 150 m².