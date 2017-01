Neuer Bahnhof in 3D

Neuer Hauptbahnhof

Der Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. war auch 2016 auf Erfolgskurs und hat zum vierten Mal in Folge mehr Menschen im Turmforum und auf der Baustelle begrüßt. Im Jahr 2016 wurden gut 260.000 Besucher im Turmforum, der zentralen Ausstellungsplattform zum Bahnprojekt, gezählt. „Damit ist 2016 das vierte Jahr in Folge, in dem wir die Besucherzahlen steigern konnten„, teilt Georg Brunnhuber, Vorsitzender des Vereins Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. mit. Auch bei den Führungen durch die Ausstellung (2016: rund 870) und auf der Baustelle (2016: knapp 600) wurde das Vorjahr übertroffen. Die Events 2016 auf der Baustelle wurden von knapp 50.000 Interessierten besucht. Zusammen mit den gut 30.000 Besuchern aus dem Jahr 2015 und den Baustellenführungen wurden das gesteckte Ziel - 100.000 Besucher bis Ende 2016 auf die Baustelle zu bringen - erreicht“, bilanziert Brunnhuber.

.

Erfreulich war für den Verein zudem, dass sich das Land Baden-Württemberg erneut bei der Finanzierung beteiligt. Dem Verein stehen daher bis zum geplanten Projektende Ende 2021 für die satzungsgemäße Öffentlichkeitsarbeit jährlich rund drei Millionen Euro zur Verfügung, die sich aus Zuschüssen und eigenen Einnahmen zusammensetzen. Vorbehaltlich der jeweiligen Gremienzustimmung unterstützen die Projektpartner den Verein mit folgenden Beträgen:

• 2,25 Millionen Euro pro Jahr aus dem Topf der Projektpartner über die DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH

• 300.000 Euro pro Jahr Zuschüsse vom Land BW

• 300.000 Euro pro Jahr Zuschüsse von der LHS

• 150.000 Euro pro Jahr aus eigenen Einnahmen



Digitales 3D-Modell

Gemeinsam mit der Stuttgarter Agentur „Plan B„ wurde das gesamte Areal in mehrjähriger Arbeit als digitales 3D-Modell erstellt. Bereits im Vorfeld wurden Teile des Modells zur Herstellung von Bildern und Visualisierungen sowie kurzen Filmen verwendet. Neu ist jetzt das Erlebnis in VR („virtuelle Realität“). Der künftige neue Hauptbahnhof – historischer Bonatzbau und neue Verkehrsstation – können im Turmforum, am heimischen PC und am Smartphone interaktiv betrachtet und durchlaufen werden: 20 Panoramapunkte erlauben einen 360°-Blick in die Zukunft. Und mit dem Smartphone und einer entsprechenden Brille auch in VR.