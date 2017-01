Die Übernahme durch Vonovia trägt nun auch personelle Früchte: In der außerordentlichen Hauptversammlung der Conwert Immobilien Invest SE (conwert) wurden Rolf Buch, Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Fabian Heß und Sabine Gleiß neu in den Verwaltungsrat gewählt. Wieder gewählt wurden Peter Hohlbein und Andreas Lehner. In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurden Rolf Buch zum Vorsitzenden und Prof. Dr. A. Stefan Kirsten zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

