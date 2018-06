Neue Vermietungserfolge an allen Stilwerk Standorten

Im ersten Halbjahr 2018 konnten alle drei Stilwerk Häuser lukrative Neuanmietungen durch Designmarken verbuchen. So eröffnete der österreichische Polster-Spezialist Wittmann im Mai 2018 offiziell seinen deutschlandweit ersten Flagship Store prominent auf 155 m² Fläche im Erdgeschoss des Hamburger Stilwerk auf der Großen Elbstraße 68.

Auch das dänische Label Mater − bekannt Designideen in den Bereichen Wohnen und Leuchten − setzt ab Juni 2018 auf das Stilwerk Hamburg als neuen Standort und präsentiert sich dort auf 193 m² Ausstellungsfläche.



Cobra Art Galerien eröffnen im Stilwerk Düsseldorf und Berlin

Mit einem Konzept aus High-End Fotokunst, Malerei und Skulpturen eröffnet Cobra Art gleich zwei Galerien im Stilwerk. Die erste ist ab Juni 2018 im Stilwerk Düsseldorf auf der Grünstraße 15 angemietet und umfasst eine Fläche von 857 m². Die zweite Cobra Art Gallery entsteht im September 2018 im Stilwerk Berlin auf der Kantstraße 17 auf einer 373 m² großen Erdgeschossfläche.



Ligne Roset, Miinu und Janua | Freifrau verstärken Präsenz im Stilwerk Düsseldorf

Neu umgebaut und mit frischem Farrow & Ball Farbkonzept erstrahlt der prominent im Eingangsbereich des Stilwerk Düsseldorf liegende, 500 m² große Markenstore von Ligne Roset. Der über zwei Etagen reichende Shop wirkt nun noch luftiger und größer.



Ein weiterer Zuwachs: Das Bochumer Teppich-Label Miinu ist ab Juni 2018 im Stilwerk Düsseldorf mit einer eigenen 110 m² großen Ausstellungsfläche im Erdgeschoss vertreten. Als starken Partner hat die Marke Theo Lomann, Inhaber und Geschäftsführer von Lomann[s] Interior Designs, an Bord. Ebenfalls von Theo Lomann unterstützt, wird der 2017 eröffnete Double-Brand Store von Janua | Freifrau, der sich nun auf 274 m² Fläche vergrößert.



Frische Ladenkonzepte in Berlin mit Swarovski und JAB Anstoetz

Die Kunden des Stilwerk Berlin dürfen sich über neue, inspirierende Ladenkonzepte freuen. Passend zur Berlin Design Week Ende September präsentiert das im Erdgeschoss ansässige Lichthaus Mösch den ersten Swarovski Lighting Shop in Berlin-Brandenburg.



Noch eine gelungene Zusammenarbeit können Zweifel Einrichtung und JAB Anstoetz verbuchen. Gemeinsam haben sie dem Shop des ganzheitlichen Raumausstatters einen frischen Look verpasst.