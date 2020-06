Das bio-pharmazeutisches Unternehmen Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG wird neuer Mieter im „Forum“ in Berlin. Pecan Development hat im Auftrag des PW Real Estate Fund III einen langfristigen Mietvertrag über rund 6.000 m² in dem Büro- und Geschäftsgebäude mit dem japanischen Unternehmen

Fotos: Pecan Development



[…]