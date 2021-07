Aus PKF hotelexperts group wird PKF hospitality group

Die PKF hotelexperts group hat sich neu aufgestellt. Um der wachsenden Bedeutung und den immer komplexer werdenden internationalen Strukturen der Branche gerecht zu werden, wird sie in Zukunft als PKF hospitality group firmieren. Der Slogan der Gruppe weltweit lautet „driving change in hotel, living, tourism & leisure“. Bereits im Mai hatte die PKF hospitality group ihr Veranstaltungsgeschäft unter der Dachmarke 196+ events etabliert.

.

Unter dem Dach der PKF hospitality group befinden sich nunmehr folgende Bereiche:

PKF hotelexperts – hotel consulting

PKF livingexperts – serviced living consulting

PKF tourismexperts – tourism consulting

PKF leisureexperts – leisure consulting

PKF hospitality research – data analytics for hotel, living, tourism & leisure

PKF hospitality technology – digitalisation & innovation for hotel, living, tourism & leisure

196+ events – events & networking for hotel, living, tourism & leisure



„Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um uns neu zu strukturieren, um für die kommende große Dynamik in den Bereichen Hotel, Serviced Living, Tourismus und Freizeit vorbereitet zu sein“, sagt Michael Widmann, Global CEO der PKF hospitality group.

„Mit dieser Neuaufstellung spiegeln wir die aktuelle und zukünftige Marktsituation wider, so dass wir für unsere Kunden die besten Dienstleistungen erbringen können“, ergänzt Christian Walter, Global CEO der PKF hospitality group.