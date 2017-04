Neue Stadthalle in Bad Neustadt fertiggestellt

Modern, lichtdurchflutet und multifunktional präsentiert sich die neue Veranstaltungshalle in Bad Neustadt, in die in den letzten Monaten rund 16,4 Millionen Euro - und damit etwas mehr als ursprünglich geplant (14,6 Millionen Euro) - investiert wurden. Im März 2017 fand unter Anwesenheit der Staatssekretärin Dorothee Bär und Staatssekretär Gerhard Eck die offizielle Einweihung des prägnanten Neubaus statt. Bauherr ist die Stadt Bad Neustadt a.d. Saale, beauftragt mit dem Betrieb der Stadthalle ist die Tourismus GmbH Bad Neustadt unter ihrem Geschäftsführer Michael Feiler. Die pbr Planungsbüro Rohling AG zeichnet für die Architekturplanung verantwortlich.

Flexibel und multifunktional

Im Bereich der Veranstaltungsräume l...

[…]