Neue Räume für Kölner Streetworker von Off Road Kids

Die Off Road Kids Stiftung vergrößert ihr Beratungsangebot in Köln: Greif & Contzen vermittelte rund 830 m² Fläche in der Innenstadt. Die Stiftung hat die Räume bereits kurzfristig übernommen und wird diese künftig für die Beratung junger Menschen nutzen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind.

.

Auch das PREJOB-Programm der Off Road Kids Stiftung hat in den Räumen Platz gefunden. Hier werden junge Menschen ohne Schulabschluss nicht nur in stabile Lebensverhältnisse begleitet, sondern auch zum Schulabschluss und zur Ausbildung.



Off Road Kids kümmert sich als private Hilfsinitiative um junge Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Am Neumarkt betreibt die Stiftung bereits seit 2005 eine Streetwork-Station, die längst viel zu klein geworden ist. Die neue Station an der Adresse Unter Sachsenhausen 37 zwischen Komödienstraße und Börsenplatz ist fünfmal größer.