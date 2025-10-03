Neue Plattform für Light Industrial: Adolf Weber gründet Square Parks

Mit Square Parks bringt die Hamburger Adolf Weber Grundbesitz- und Projektgesellschaft ihre jahrzehntelange Erfahrung in ein neues, eigenständiges Geschäftsmodell ein. Ziel: urbane Gewerbeparks mit nachhaltiger Ausrichtung – im Joint Venture mit Investoren.

.

Das erste Projekt unter der Marke Square Parks ist bereits eingeweiht: Der einstige Astor Gewerbepark in der Kurt-Oldenburg-Straße 20 im Hamburger Quartier Jenfelder Au wird künftig unter der neuen Marke Square Parks vermarktet. Weitere Objekte mit einem Projektentwicklungsvolumen von circa 300 Millionen Euro befinden sich der neuen Schwestergesellschaft von Adolf Weber bereit in Planung und teilweise in der Realisierung. Darüber hinaus sind weitere Grundstücksankäufe vorgesehen.



Der Schwerpunkt von Square Parks liegt auf der Projektentwicklung von ESG-konformen Neubauten im Light-Industrial-Segment mit Flächen für KMU, Handwerk, Industrie und Start-ups. Nach Fertigstellung der Objekte übernimmt das Unternehmen optional auch das Asset-, Vermietungs- und Property-Management. Institutionellen Investoren und Family Offices bietet Square Parks die Möglichkeit, im Rahmen von Joint-Venture-Strukturen bereits in einer frühen Phase der Projektentwicklung an der Wertschöpfung zu partizipieren. Die Mieteinheiten der Gewerbeparks haben in der Regel zwischen 500 bis 2.000 m² Hallenfläche mit einem rund 20-prozentigen Büroanteil und lassen sich flexibel teilen und erweitern. Insgesamt strebt das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren die Realisierung von 20 Gewerbe- und Handwerkerparks an.



„Langfristig ist es geplant, die Projektentwicklungspipeline systematisch in der gesamten DACH-Region auszubauen. Im Fokus stehen hier neben den deutschen Metropolregionen auch Standorte in Österreich und der Schweiz," sagt Henning Nietz, Geschäftsführer von Square Parks, erläutert die strategische Ausrichtung.



Jochen Boudon, Geschäftsführer von Square Parks, ergänzt zum Investmentansatz: „Ein wesentlicher Bestandteil ist die enge Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren, die es ermöglicht, in Joint-Venture-Strukturen bereits in einer frühen Projektphase beteiligt zu sein und am Upside-Potenzial der Entwicklung zu partizipieren. So stellen wir sicher, dass unsere Projekte sowohl den Anforderungen der Nutzer als auch den Erwartungen des Kapitalmarktes entsprechen.“



Der Markt für Gewerbeparks zeigt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld stabil. Laut einer aktuellen Analyse von Colliers steigt die Nachfrage nach kleinteiligen, flexibel nutzbaren Flächen in innerstädtischen Lagen seit Jahren kontinuierlich an. Im ersten Halbjahr 2025 entfielen rund 61 Prozent aller Abschlüsse in den Top-8-Märkten auf Einheiten bis 3.000 Quadratmeter – ein deutlicher Hinweis auf die Relevanz dieses Segments. Laut Analyse überzeugen Gewerbeparks als zukunftsfähige Assetklasse durch ihre Nutzerdiversität, krisenresistente Vermietungsszenarien und die Erfüllung moderner ESG-Standards.