Neue Pläne für die Lavendelhöfe

Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche die Vermarktung für 113 neue Wohnungen in Düsseldorf-Rath. Auf einem ehemaligen Gewerbeareal an der Westfalenstraße 46 wird bis Ende 2022 ein Neubauensemble mit 113 Wohnungen und zwei Gewerbeflächen entstehen.

„Wir hatten die Häuser ursprünglich zur Komplettvermietung geplant, werden nun allerdings auch Eigentumswohnungen in den Mix aufnehmen. Über 20 Prozent sind trotzdem weiterhin als preisgedämpfte Mietwohnungen vorgesehen. In diesen beiden Segmenten sehen wir vor Ort den größten Bedarf. Rath entwickelt sich zu einem stark gefragten Wohnstandort“, erklärt Bonava-Projektleiterin Anna Zimmermann die jüngsten Änderungen.



Das Quartier Lavendelhöfe umfasst drei Mehrfamilienhäuser mit nun insgesamt 88 Eigentums- sowie 25 preisgedämpften Mietwohnungen. Die Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen eignen sich sowohl für Singles als auch für Paare und Familien. Die Wohnflächen variieren je nach Grundriss zwischen 36 und 116 Quadratmetern. Im Erdgeschoss sind zudem zwei Gewerbeflächen, beispielsweise für eine Bäckerei oder für ein Café mit Blick auf den angrenzenden Park vorgesehen. PKW-Stellflächen entstehen unterhalb der Häuser in einer zentralen Tiefgarage.



„Die Bauarbeiten starten in Kürze. Der Kran wird bereits aufgebaut, so dass bald der erste Beton für die Bodenplatte gegossen werden kann. Läuft alles wie geplant, werden die ersten Bewohner zum Frühjahr 2023 einziehen“, berichtet Anna Zimmermann.