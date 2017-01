Neue Perspektive für ehemaligen Produktionsstandort in Sulz

Für ein rund 38.000 m² großes Logistik- und Produktionsareal in Sulz am Neckar hat die Angermann Consult GmbH einen neuen Investor gefunden, der das Gelände weiter als Lager- und Logistikstandort betreiben wird. Die Alfred Schuon GmbH, ein in der Region ansässiges, bundesweit tätiges Logistikunternehmen, hat das Areal erworben. Damit wird das Industriegrundstück, das zuvor als Produktionsstandort des Möbelherstellers Wössner diente, nahtlos weiter genutzt. Laut Medienberichten will Schuon auf einer Fläche von rund 36.000 m² neue Projekte abwickeln. Das Unternehmen verdoppelt mit dem Erwerb an der Hartensteinstraße 25 seine Kapazitäten auf rund 66. 000 m².

Auf dem großflächigen Areal stehen etwa 40.000 m² Gebäudenutzfläche zur Verfügung, darunter Produktionshallen und logistisch gut erschlossene Lagerhallen sowie Büro- und Sozialflächen. Die Alfred Schuon GmbH wird das Areal künftig als zusätzlichen Lager- und Logistikstandort wieder in Betrieb nehmen. Zudem bleibt der Möbelhersteller Wössner laut Bericht des Schwarzwälder Boten selbst Mieter auf dem Gelände und betreibt hier künftig eine Entwicklungsabteilung, einen Showroom sowie seinen Fabrikverkauf. „Das Gelände und die Immobilien des ehemaligen Wössner-Areals sind ideal für unser Vorhaben, unsere Logistikaktivitäten auszubauen“, erklärte Schuon-Geschäftsführer Alexander Schuon gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Etwa 50 Prozent der Logistikflächen seien bereits für verschiedene Kunden reserviert, so Schuon gegenüber der Tageszeitung. Bauliche Maßnahmen würden umgehend in Angriff genommen, um die Gebäude auf die Erfordernisse der Kunden auszurichten.