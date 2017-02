Neue Pbb-Zentrale im Business Campus München Garching

Der Business Campus München Garching vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt wird die künftige Heimat der Pbb Deutsche Pfandbriefbank werden. Der Immobilienfinanzierer wird seine Zentrale künftig am Parkring ansiedeln. Der Vertrag zur Anmietung von ca. 14.000 m² wurde gestern unterzeichnet. Die Räume für rund 550 Pbb-Mitarbeiter sollen im Sommer 2019 bezugsfertig sein, denn dann läuft der Mietvertrag am bisherigen Standort, im „IT-Port“ in der Freisinger Straße 3-11 in Unterschleißheim, aus. Die Immobilie gehört zum Portfolio des UniImmo: Europa, der von der Union Investment Real Estate verwaltet wird, die damit vor einem Leerstandsproblem steht.

Am neuen Standort in Garching hat sich die Pbb für ein „Haus-in-Haus-Kon...

[…]