Neue Oper: Stadt beschließt Heinrich-Heine-Allee als Standort

Trotz der starken Kritik an dem geplanten Neubauprojekt hat der Stadtrat die Heinrich-Heine-Allee als Standort für die Umsetzung des neuen Opernhauses in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Trotz der starken Kritik in den letzten Wochen - die Kritiker befürchten, dass aus dem Vorhaben aufgrund der steigenden Baukosten und Zinsen ein Milliardenprojekt wird [wir berichteten] - fand der Vorschlag eine breite Mehrheit.

