Neue Mitte Tempelhof – Siegerentwurf des Werkstattverfahrens steht fest

Mit der Abschlusswerkstatt am gestrigen Mittwoch, 23. September 2020, ist nach gut einem Jahr intensiven Austauschs das „Kooperative Werkstattverfahren“ zur Neuen Mitte Tempelhof erfolgreich zu Ende gegangen. In dem von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg initiierten diskursiven Verfahren hatten vier internationale Planungsteams aus den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur ganz unterschiedliche Ansätze für die städtebauliche Entwicklung des neuen Stadtquartiers aufgezeigt.

Am Ende konnte sich das Konzept von Teleinternetcafe Architektur und Urbanismus mit Treibhaus Landschaftsarchitektur durchsetzen. Um dem partizipativen Charakter des Verfahrens Rechnung zu tragen, wurde auch die Diskussion über den Siegerentwurf in Anwesenheit der Öffentlichkeit geführt. Zudem konnten Interessierte die Veranstaltung über eine Live-Übertragung im Internet verfolgen.



„Mit dem Siegerentwurf sind nun die Weichen gestellt, hier in Tempelhof ein attraktives und lebenswertes Stadtquartier mit rund 500 neuen Wohnungen zu entwickeln. Der hohe Anteil an Grünflächen, der geplante Neubau von Schwimmhalle, Bibliothek, Kultur- und Bildungshaus werden in den Bezirk ausstrahlen. Auch dank der erfolgreichen und fortzusetzenden Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger wird die Neue Mitte Tempelhof errichtet“, freut sich Wenke Christoph, Staatssekretärin für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.