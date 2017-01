Neue Mietverträge für Garden Tower und Pollux

Für die beiden Hochhäuser Garden Tower und Pollux wurden in den letzten Tagen neue Mietverträge abgeschlossen.

Finanz-Start-up zieht ins Frankfurter Bankenviertel

Das im Juli 2016 gegründete InsurTech MyPension hat eine neue Adresse und bezog kürzlich den neuen 70 m² großen Unternehmensstandort im Frankfurter Bürotower Pollux an der Friedrich-Ebert-Anlage im Statteil Gallus. „Nach unserem erfolgreichen Markteintritt brauchen wir zusätzlichen Raum für Wachstum“, erklärte Unternehmensgründer Rogier Minderhout.



Die beiden Bürohochhäuser Pollux und Castor stehen am Frankfurter Messegelände direkt gegenüber dem Messeturm. Errichtet wurden die Zwillingstürme im Jahr 1997 nach den Entwürfen des New Yorker Architektenbüros Kohn Pedersen Fox Associates. Der 130 Meter hohe Büroturm Pollux verfügt über 33 Etagen sowie rund 43.000 m² Mietfläche. Mieter sind in der Hauptsache bekannte Adressen aus der Finanzbranche. Die Büroräume von MyPension befinden sich im 2. Obergeschoss des Pollux im dortigen TechQuartier. Eigentümer des Pollux, der sich am Platz der Einheit 2 befindet, sind seit 2014 der US-Investor Blackstone und Co-Investor Finch Properties.



Finanzdienstleister verlängert Mietvertrag im Garden Tower

Eine der ältesten Geschäftsbanken bleibt dem Bürohochhaus Garden Tower in der Neuen Mainzer Straße 46-50 erhalten: Für die 7.000 m² große Bürofläche im Frankfurter Bankenviertel verlängerte die Société Générale ihren Mietvertrag mit dem Eigentümer, einer Objektgesellschaft des von Tristan Capital Partners beratenden Curzon Capital Partners (CCP) IV Fonds, um weitere zehn Jahre. Der Garden Tower wird von Barings Real Estate Advisers im Asset Management betreut. Savills war auf Mieterseite beratend tätig.



„Nach intensiver Prüfung der Bestandsliegenschaft am Frankfurter Markt in Bezug auf Gebäudequalität und Flächeneffizienz hat sich unser Kunde dazu entschieden, am bisherigen Standort zu bleiben. Das 127 Meter hohe Bürogebäude bietet repräsentative Räumlichkeiten in bester Lage und somit optimale Voraussetzungen für einen Finanzdienstleister“, so Benjamin Remy, Director / Teamleader Office Agency Frankfurt bei Savills.