Neue Mieter für Upper Westend Carree und Eurotheum

Über 6.000 m² Bürofläche wurde in den letzten Wochen in den Frankfurter Bürogebäuden Upper Westend Carree und Eurotheum neu vergeben. Dabei mietete die Design Offices GmbH allein 4.100 m² Bürofläche im Büroensemble Upper Westend Carree, das damit voll vermietet ist. Weitere 1.895 m² mieteten die Wirtschaftskanzlei Squire Patton Boggs, Aegon Asset Management sowie Engel & Völkers im Eurotheum.

Vollvermietung im Upper Westend Carree

Die LBBW Immobilien Asset Management GmbH konnte für ihr Büroensemble Upper Westend Carree in Frankfurt die Design Offices GmbH als langfristigen Mieter gewinnen. Design Offices ist ein Anbieter von Serviced Offices und wird ab Mitte 2017 den gesamten Gebäudeteil in der Gervinusstraße 17 mit rund 4.100 m² Büroflächen und etwa 400 m² Lagerflächen übernehmen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 16 Jahren.



Insgesamt bezieht Design Offices sechs Etagen. Neben Coworking Arbeitsplätzen wird es Office- und Projektflächen geben, die nach Bedarf flexibel erweitert werden können. Zudem umfasst das Angebot multifunktionalen Räumen für Tagungen, Seminare oder Workshops.

Mit der Vermietung an Design Offices ist das Upper Westend Carree vollvermietet. Bei der Vermietung waren auf Seiten des Vermieters die Oceans& Company GmbH, auf Seiten des Mieters die All Office Centers GmbH beratend tätig.



Die LBBW Immobilien hat das Büroensemble Ende 2015 von der Deka Immobilien Investment GmbH erworben [LBBW kauft Westend Carré II von Deka]. Mit dem jetzigen Abschluss des Mietvertrages mit der Design Offices GmbH wurden umfängliche Modernisierungsarbeiten vereinbart, die bis zur Übernahme der Räumlichkeiten Mitte des Jahres abgeschlossen sein werden.



Commerz Real" /> Neue Mieter im Eurotheum

Auch im Eurotheum gibt es Neuzugänge: Die Commerz Real vermietet etwa 1.300 m² für zwölf Jahre an die US-amerikanische Wirtschaftskanzlei Squire Patton Boggs, die die Büroräume im achten und neunten Geschoss voraussichtlich im Sommer diesen Jahres beziehen werden und damit ihre Präsenz in der Rhein-Main Metropole nahezu verdoppeln. Bereits ab Frühjahr 2017 hat Aegon Asset Management eine Fläche von etwa 250 m² angemietet. Die internationale Investmentgesellschaft mit Sitz in Den Haag wird im 17. Obergeschoss ihr Deutschlandbüro einrichten. Im Juni folgt dann der Einzug des Maklerhauses Engel & Völkers, die sich eine 345 m² große Bürofläche für fünf Jahre im Objekt gesichert haben. Die bestehenden Shops im Westend, im Nordend und in Sachsenhausen bleiben bestehen.



Das Eurotheum in der Neuen Mainzer Straße 66 hatte nach dem Auszug der Europäischen Zentralbank eine Neuausrichtung auf ein Mehrmieterkonzept erfahren und wird dafür derzeit umfassend revitalisiert und umgerüstet. Die Vermietungsquote liegt derzeit bei rund 45 Prozent. Eigentümer ist der offene Immobilienfonds HausInvest der Commerz Real.