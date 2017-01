Neue Manpower bei der Gerch Group

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerch Group hat sich zum Jahresauftakt gleich mit drei neuen Mitarbeitern personell verstärkt, um das angestrebte Wachstumsziel realisieren zu können. Die drei Neuzugänge sind Mathias Düsterdick (CEO) und Christoph Hüttemann (CFO) gut bekannt, kommen sie doch vom Mitbewerber 6B47 Germany (ehemals PDI). Die beiden Geschäftsführer hatten Ende Oktober 2015 ihre Anteile an der PDI-Gruppe an das österreichische Immobilienunternehmen 6B47 Real Estate Investors AG verkauft, um mit der damals neu gegründeten Gerch Group neu durchzustarten.

Dominique Gutsmann (32) übernimmt die neu geschaffene Position des Head of Finance bei der Gerch Group. Der Dipl.-Kaufmann ist im Unternehmen künftig für Finanzierungen zuständig. Die Konzeption und Strukturierung der Finanzierungen für neue sowie laufende Projekte stehen im Vordergrund des Aufgabenbereichs. Dabei soll sowohl der Kontakt zu dem bestehenden Netzwerk weiter intensiviert als auch gezielt neue Kapitalpartner hinzugewonnen werden. Gutsmann war zuvor drei Jahre bei der 6B47 Germany GmbH, vormals PDI Property Development Investors GmbH, unter anderem als Leiter Finanzierung tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln war er zunächst bei PwC und einem Multi-Family Office in Essen beschäftigt.



Philipp Arnold (28) ist ebenfalls seit Jahresbeginn für das Unternehmen tätig und verstärkt das neu formierte Transaction Team. Er wird den Projektentwickler bei allen Transaktionen im Ankauf und Verkauf unterstützen. Zudem zeichnet er sich mitverantwortlich für die gewerblichen Vermietungen der Projektentwicklungen. In seiner früheren Tätigkeit hat der B.A. Immobilienwirtschaft &-management / M.Eng. ENB als kaufmännischer Projektentwickler bei der 6B47 Germany GmbH in Düsseldorf verantwortungsvoll an der Entwicklung namhafter Großprojekte mitgewirkt.



Darüber hinaus wurde der Bereich der Projektassistenz bei dem bundesweit agierenden Unternehmen weiter vergrößert. Hierfür konnte Melanie Peters (36) gewonnen werden. Melanie Peters war in den vergangenen vier Jahren ebenfalls bei der 6B47 Germany GmbH beschäftigt. Zuvor war die gelernte Immobilienkauffrau zwölf Jahre bei der Interboden Gruppe mit verschiedenen Aufgabenbereichen betraut.