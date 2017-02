Neue Management-Mandate für Apleona

Apleona GVA Real Estate Advisors (vormals Bilfinger Real Estate) hat in den letzten Wochen zwei neue Property Management-Aufträge erhalten. Dabei übernimmt Apleona jetzt auch den bayerischen Teil des FLE-Büroportfolios mit einer Gesamtfläche von 48.000 m². Zudem verwaltet Apleona das Wiesbadener Bürogebäude Denuo für Triuva.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Bilfinger Real Estate GmbH Apleona

Ausweitung der Zusammenarbeit auf 16 Objekte

Apleona und die österreichische Investmentberatung FLE GmbH weiten mit dem neuen Management-Mandat ihre Zusammenarbeit in Deutschland aus. Zusätzlich zu dem seit 2014 betreuten Büroportfolio in Baden-Württemberg übernimmt Apleona nun auch das Immobilienmanagement für den bayerischen Teil des FLE-Portfolios. Dabei handelt es sich um sieben Bürogebäude in München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Geretsried mit insgesamt rund 48.000 m² Fläche. Mit dem Folgeauftrag wächst der für die FLE hierzulande betreute Immobilienbestand auf insgesamt 16 Büroobjekte mit rund 100.000 m² Fläche.



Zusätzlich zum beauftragten Property Management erbringt Apleona GVA als Preferred Partner weitere Dienstleistungen zur Optimierung und Wertsteigerung der Immobilien. Dazu gehören die energetische Modernisierung, die Senkung der laufenden Betriebskosten, die Steuerung von Mietflächen-Ausbauten sowie die Vermietung.



Apleona GVA managt Continentale-Gebäude in Wiesbaden

Apleona wurde Anfang Januar von der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Property Management des Bürogebäudes Denuo in Wiesbaden beauftragt. Das zentral gelegene, vollständig vermietete Objekt in der Bahnhofstraße 27–33 hat eine Gesamtfläche von 9.000 m². Größter Mieter im Haus ist der Continentale Versicherungsverbund.



Mit dem Neuauftrag sowie dem vor wenigen Wochen bekanntgegebenen Management-Mandat für das Berliner Geschäftshaus Hofgarten [Zwei Neuzugänge im Apleona-Management-Portfolio] wächst der von Apleona GVA für Triuva betreute Immobilienbestand auf aktuell mehr als 730.000 m² Büro- und Einzelhandelsfläche in ganz Deutschland.





Bürogebäude Denuo an der Wiesbadener Bahnhofstraße