Neue Kinderarztpraxis mietet 240 m² im Pegasus-Gebäude

15 Monate lang mussten Hallbergmooser Familien mit kranken Kindern weite Wege nach Freising oder in umliegende Gemeinden zurücklegen. Diese Situation hat ab Oktober ein Ende: Dr. Beatrice Heineking eröffnet ihre neue Kinderarztpraxis „MediKids“ im Pegasus-Gebäude des Munich Airport Business Parks (MABP) und schließt damit eine wichtige Versorgungslücke in der jungen, wachsenden Gemeinde mit über 2.000 Kindern und Jugendlichen.

.

Die komplett renovierte Praxis in der Zeppelinstraße 4 verfügt über 240 m² helle, kinderfreundlich gestaltete Räume. Die Ausstattung entspricht modernsten medizinischen Standards. Ein hochmodernes Ultraschallgerät sowie neue Geräte für Seh- und Hörtests wurden bereits angeschafft. Die gesamte IT-Infrastruktur wurde neu installiert.



Die Gemeinde Hallbergmoos hat die Ansiedlung der neuen Praxis von Beginn an aktiv unterstützt. Nach der Schließung der Vorgängerpraxis im Juni 2024 suchte die Verwaltung kontinuierlich nach einer Nachfolgelösung. Bürgermeister Benjamin Henn, Alexander Mademann, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hallbergmoos, und die Referentin für Umwelt und Gesundheit, Tanja Knieler, haben zahlreiche Gespräche mit potenziellen Ärzten geführt. Auch Leonhard Otscheret, Eigentümer des Gebäudekomplexes im Munich Airport Business Park, freut sich, dass die Räumlichkeiten nun für die medizinische Versorgung im Ort genutzt werden und eine vollausgestattete, frisch sanierte Kinderarztpraxis im MABP zur Verfügung steht.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Heineking eine so erfahrene Kinderärztin für den Standort gewinnen konnten“, erklärt Bürgermeister Henn. Tanja Knieler, Referentin für Gesundheit ergänzt: „Die Gemeinde Hallbergmoos mit dem Munich Airport Business Park entwickelt sich zunehmend zu einem attraktiven Standort für medizinische Dienstleister. Mit der zentralen Lage und der optimalen Verkehrsanbindung bieten wir ideale Bedingungen für Familien aus der gesamten Region.“