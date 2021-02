Neue Justizvollzugsanstalt für Sachsen und Thüringen

Trotz Corona-Pandemie gehen die Bauarbeiten an der zukünftigen Justizvollzugsanstalt Zwickau voran. Züblin und Wolff & Müller sind Ende 2020 auf dem alten Fabrikgelände mit den Roh- und Hochbauarbeiten gestartet. Insgesamt entstehen 12 Neubauten.

