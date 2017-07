„Neue Höfe Herne“: Mieter wanted

Das ambitionierte Projekt der „Neuen Höfe Herne“ tritt auf der Stelle: Die Aachener Landmarken AG hatte das ehemalige Hertie-Haus im Herzen der City im Herbst letzten Jahres für 1,6 Millionen Euro von der Stadtentwicklungsgesellschaft gekauft [Landmarken konkretisiert Projekte in Herne und Aachen]. Die geplante Revitalisierung stieß auf nahezu ungeteilte Zustimmung – allein es woll(t)en sich keine potentiellen Mieter einfinden. Landmarken hat sich nun einen Vertriebspartner ins Boot geholt. Stadt und Politik blicken dem Fortgang optimistisch entgegen.

Die Hamburger Maßmann GmbH soll sich nach dem Willen der Aachener nun um die Vermietung der Handels- und Gastronomieflächen im Erdgeschoss und der ersten Etage verdient machen, während Landmarken sich weiter auf die bauliche Seite des ganzen Unterfangens und die Belegung der oberen Etagen fokussieren will. Nach ursprünglichen Plänen sollen hier Wohnungen und Büros, Dienstleistungsareale und ein Fitness-Studio realisiert werden. Hinzugekommen ist zwischenzeitlich die Ambition, ein Hotel zu integrieren.



Dass Landmarken nun die Hilfe eines „absoluten Profis“ in Anspruch nimmt, werten die Stadtväter als verantwortungsvolle Entscheidung des Investors, um der nicht „unproblematischen Herausforderung am Standort Herne“ gewachsen zu sein. Ob der beim Kauf avisierte Terminplan eingehalten werden kann, lässt sich aktuell nicht abschätzen: Demnach sollte bis Ende 2017 ein Bauantrag eingereicht werden.