Neue Handelskonzepte eröffnen auf Kölner Ehrenstraße

Während der umfangreiche Umbau der Ehrenstraße bis dato nur in der App zu sehen ist, verändert die frequenzstarke Einkaufslag aber schon mal mit mehreren neuen Händlern ihr Gesicht.

.

Auf knapp 40 m² Fläche am Standort Ehrenstraße 52 wird der zum Estée-Lauder-Konzern gehörende Kosmetikhersteller Le Labo Fragrances seinen zweiten eigenen Store in Deutschland eröffnen. Zuvor hatte der Kosmetikhersteller Kiehl’s die Fläche genutzt. Zudem zieht Rocket Rice in die ehemalige Filiale des Taschenherstellers Seidenfelt in der Ehrenstraße 18-26. Dort wird das Kölner Start-up auf 50 m² zahlreiche Milchreis-Variationen anbieten. Rocket Rice nimmt Anfang Juni den Kundenbetrieb auf.



Bereits eröffnet hat der Uhren- und Schmuckhersteller Holzkern. In der ehemaligen Filiale des Modeherstellers Funktion Schnitt in der Ehrenstraße 84-86 hat das Unternehmen rund 100 m² bezogen. In der Ehrenstraße 23, der ehemaligen Camper-Filiale, hat die niederländische Schmuckmarke My Jewellery auf rund 80 m² eröffnet [wir berichteten]. Zudem hat das Kölner Team von JLL die ehemalige Filiale des Schuhherstellers Görtz in der Ehrenstraße 5-7 mit rund 100 m² an ein hochwertiges Konzept aus derselben Produktbranche nachvermietet. Eigentümer der zentral gelegenen Objekte sind laut JLL, die beratend tätig waren, jeweils private Investoren.



Ab 2024 soll es auch mit dem Umbau der run 407 Meter langen Ehrenstraße losgehen. Geplant ist ein grüner Boulevard ohne Autos, daher hat die Stadt die Straße - ebenso wie die Breite Straße - im Jahr 2022 schon als Fußgängerzone ausgewiesen. Wie das Ergebnis aussehen wird, können sich die Kölner nun schon auf einer App mittels Augmented Reality (AR) anschauen. Entwickelt wurde die App vom Startup Unternehmen „cityscaper“ gemeinsam mit der Stadt. Die App stellt den Projektentwurf dreidimensional dar und fügt ihn real in die Szenerie vor Ort ein, in der sie geplant ist.