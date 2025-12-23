Neue Hamburgische Bauordnung ab 2026 in Kraft

Hamburg vereinfacht und beschleunigt das Bauen: Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 tritt die novellierte Hamburgische Bauordnung (HBauO) in Kraft. Ziel der Reform ist es, Genehmigungsverfahren zu verkürzen, Umbauten im Bestand zu erleichtern und den Wohnungsbau insgesamt effizienter zu machen. Die neuen Regelungen gelten für alle Bauanträge, die ab dem Jahresbeginn 2026 eingereicht werden.

.

Ein zentraler Punkt ist die deutliche Stärkung des Bauens im Bestand. Nutzungsänderungen – etwa von Büro- zu Wohnflächen – sowie Umbauten und Aufstockungen können künftig umgesetzt werden, ohne dass Bestandsgebäude auf Neubaustandard ertüchtigt werden müssen. Der Bestandsschutz wird ausgeweitet, was Abrisse weniger attraktiv machen soll.



Zudem wird die sogenannte Genehmigungsfreistellung eingeführt: Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser sowie kleinere Mehrfamilienhäuser im Geltungsbereich qualifizierter Bebauungspläne benötigen künftig keine klassische Baugenehmigung mehr. Nach Anzeige der Bauvorlagen kann der Bau bereits nach einem Monat beginnen. Für größere Wohngebäude bleibt das vereinfachte Verfahren mit einer Frist von zwei Monaten bestehen.



„2026 wird das Bauen in Hamburg schneller, einfacher und günstiger. Die neue Hamburgische Bauordnung erleichtert das Bauen im Bestand und vereinfacht Aufstockungen und Umnutzungen, gleichzeitig stellen wir kleinere Wohngebäude ab 2026 genehmigungsfrei – ebenso wie Wärmepumpen, Ladestationen für E-Autos und Balkonkraftwerke. Die Genehmigungsverfahren werden beschleunigt, etwa durch den neuen, länderübergreifenden Online-Dienst „Digitale Baugenehmigung“. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes war es ein langer Weg, daher bedanke ich mich bei allen Beteiligten aus den Kammern, der Baubranche sowie den Fachbehörden und Bezirksämtern für ihre wertvollen Anregungen. Ich bin überzeugt, dass die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen gemeinsam mit dem neuen Hamburg-Standard für weiteren Schwung im Wohnungsbau sorgen werden“, so Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



Für gewerbliche Bauvorhaben führt Hamburg ein neues Regelverfahren ein. Die Bauaufsicht prüft hierbei ausschließlich Planungs- und Bauordnungsrecht; weitere Fachgenehmigungen sind separat einzuholen. Die Genehmigungsfrist beträgt drei Monate. Optional bleibt das bisherige Verfahren mit Konzentrationswirkung bestehen.



Weitere Neuerungen betreffen die Abschaffung der Stellplatzpflicht zugunsten eines standortbezogenen Mobilitätsnachweises, die Genehmigungsfreiheit für Wärmepumpen, E-Ladestationen und Balkonkraftwerke sowie erweiterte Vorgaben zur Barrierefreiheit: In Neubauten mit Aufzug muss künftig jede dritte Wohnung barrierefrei sein.



Parallel wird die Antragstellung digitalisiert. Ab 2026 ersetzt der bundesweit einheitliche Online-Dienst „Digitale Baugenehmigung“ das bisherige Hamburger System. Bauanträge können gemeinschaftlich erstellt, digital eingereicht und vollständig online begleitet werden.