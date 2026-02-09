Neue Gesellschaft Vestway bündelt Wohnungsneubau-Vertrieb an private Anleger

Vestway kombiniert Projekt- und Produktkompetenz, Vertriebserfahrung und digitale Prozesse unter einem Dach. Die Plattform adressiert das wachsende Segment privater Kapitalanleger, steigert die Planbarkeit von Vertriebsprozessen und beschleunigt den Verkauf von Neubauwohnungen.

.

Die Instone Real Estate Group SE, Knight Frank Frankfurt mit der KF Residential GmbH und die Homebase Tech GmbH haben gemeinsam die Vertriebsgesellschaft Vestway für den Verkauf von Wohnungsneubau an private Kapitalanleger gegründet. Die neue Gesellschaft bündelt Marktzugang, Datenkompetenz und digitale Vertriebsprozesse und ergänzt den Wachstumskurs der Instone Group im Kapitalanlagesegment.



„Mit Vestway gestalten wir unseren Vertrieb marktnäher und stärker vernetzt – und erleichtern Privatanlegern den Zugang zu unseren Produkten“, sagt Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate Group SE. „Die Plattform vereint Technologie, Vertriebskraft und Projektkompetenz – ein am Markt einzigartiges Modell dreier starker Partner.“



Die Gründung ist eine gezielte Antwort auf die wachsende Nachfrage im Segment privater Kapitalanleger. Steigende Mieten, stabile Preise und steuerliche Impulse wie Sonder- und degressive Abschreibungen beleben den Markt. Vestway ermöglicht es, Projekte der Instone Group noch gezielter zu vermarkten und die Aktivitäten im Kapitalanlagesegment unabhängiger zu steuern.



Die Gesellschaft kombiniert die Projekt- und Produktkompetenz von Instone, die Vertriebserfahrung von Knight Frank – insbesondere die Expertise von Sven Henkes, Partner und Geschäftsführer der KF Residential GmbH – sowie die Digital- und Datenexpertise von Homebase Tech. Durchgängige Prozesse begleiten Kunden von der Gewinnung über Beratung und Finanzierung bis zum Vertragsabschluss. Ziel ist es, rund 1.000 Einheiten im Jahr 2026 in den Vertrieb zu bringen und damit eine skalierbare Plattform für künftiges Wachstum aufzubauen.



„Die Nachfrage im privaten Kapitalanleger-Markt entwickelt sich positiv, besonders dort, wo Produktqualität, planbare Prozesse und verlässliche Partner zusammenkommen“, so Sven Henkes. „Mit der Plattform heben wir das Potenzial der bestehenden Projektpipeline weiter.“



Florian Frey, Geschäftsführer von Homebase Tech, ergänzt: „Die Vermarktung hochwertiger Neubauwohnungen lässt sich konsequent digital abbilden. Vestway reduziert Reibungsverluste, senkt Transaktionskosten und macht die Investition für Kapitalanleger besser kalkulierbar.“



Die Plattform nimmt bereits schrittweise ihre Arbeit auf. Das erste Projekt, das über Vestway vertrieben wurde, ist ein Teilprojekt der Quartiersentwicklung „Mosaik“ in Düsseldorf Grafental. Weitere Projekte sollen kurzfristig folgen, um das Neubausegment weiter zu beleben.