Neue Geschäftsführung für Osmab-Tochter Schultze & Partner

Die Schultze & Partner GmbH hat eine neue Geschäftsführung. Alien Ochtrop (43) und Ralf Braun (53) bilden seit Anfang Mai 2023 die Leitung des Unternehmens. Frau Ochtrop und Herr Braun treten in die Nachfolge von Holger Kirchhof, der die Geschäftsführung der Schultze & Partner GmbH neben seiner Tätigkeit als Mitglied des Vorstandes der Osmab Holding AG bekleidet hatte.

.

„Mit der Ernennung von Alien Ochtrop und Ralf Braun zu neuen Geschäftsführern gewinnt die Unternehmensgruppe zwei ausgewiesene Experten und erfahrene Manager in unterschiedlichen Leitungsfunktionen. Sie werden das Zusammenspiel unserer Tochterunternehmen Schultze & Partner sowie der für Gebäudemanagement verantwortlichen Meha GmbH verbessern. Durch hausinterne Betreuung und eigene Ansprechpartner generiert die Osmab Holding gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen einen Mehrwert für die Mieter und bildet den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie aus einer Hand ab„, so Anton Mertens, Vorsitzender des Vorstands von Osmab.



“Ich freue mich, Themen wie Instandhaltung, Planung, Umbauten, Sanierungen, Modernisierungen, Mängelanalysen, Inbetriebnahmen und das Betreiben aller technischen Anlagen bei der Osmab Holding AG angehen zu können", kommentiert Alien Ochtrop.



Ochtrop kommt von der Intecplan, ein Unternehmen der List Gruppe, wo sie als Teamleiterin im Fachbereich TGA-Planung fungierte. Zuvor arbeitete sie als technische Projektmanagerin bei der Spie BTA, weitere Stationen waren ROM Technik und die Imtech Deutschland GmbH sowie die Thyssen Krupp Stahl AG.



Braun ist neben seiner neuen Tätigkeit bei Schultze & Partner weiterhin Geschäftsführer der Meha GmbH. Vor Eintritt in die Gruppe im Jahr 2020 hat Herr Braun umfangreiche Erfahrungen in kaufmännischen Führungspositionen sammeln können.