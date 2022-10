Neue Geschäftsführer für UBM Development Czechia

Roman Ehrentraut und Vladimír Pašek sind am 1. Oktober in die Geschäftsführung von UBM Development Czechia berufen worden. Sie verstärken dort Josef Wiedermann. Helmut Berghöfer scheidet per Jahresende aus der Geschäftsführung aus, wird aber dem Unternehmen weiter zur Verfügung stehen.

.

Roman Ehrentraut (52) startete seine Karriere 1996 als Bauleiter in der Porr und war rasch für große Projekte wie das Börsezentrum Warschau oder das Hotel InterContinental verantwortlich. 2011 wechselte er als Projektleiter zur UBM und konnte dort seine Erfahrung im Hotelbau beim Crown Plaza in St. Petersburg, dem Holiday Inn in Frankfurt und dem Holiday Inn Express in München gewinnbringend einsetzen. Zuletzt zeichnet er für die Entwicklung des Luxushotels Andaz Prague verantwortlich.



Vladimír Pašek (41) ist ein ausgewiesener Finanzexperte und war bis zu seinem Wechsel zur UBM Development Czechia CFO von Borgers CS, einem KFZ-Zulieferkonzern mit 2.200 tschechischen Mitarbeitern primär für die deutsche Automobilindustrie. Er spricht daher auch fließend Deutsch.