Neue Freizeitangebote eröffnen im Düsseldorfer Segro City Park

Der Segro City Park Düsseldorf kann sich über zwei neue Mieter für die dritte Bauphase und weitere zusätzliche Freizeitangebote freuen. Die AirHop GmbH bringt einen 3.800 m² großen Trampolinpark an den Standort in Flingern und eröffnet hier seine dritte Niederlassung in Deutschland. Die Superblock GmbH baut neue Kletterhalle auf einer Fläche von 850 m². Die Erweiterung des CityParks wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein.

