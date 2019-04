Neue Foodtopia-Etage im MyZeil eröffnet

Im Frankfurter Shopping-Center MyZeil eröffnet heute die neu entwickelte Gastronomie- und Entertainment-Etage „Foodtopia“ erstmals für die Besucher. Damit geht das einzigartige von der Shopping-Center-Spezialistin ECE geplante und realisierte Konzept rund ein Jahr nach Baubeginn an den Start. Im vierten Obergeschoss des MyZeil bietet „Foodtopia“ ein einmaliges Food- und Entertainment-Angebot mit einem abwechslungsreichen Mix moderner, hochwertiger Gastronomie-Konzepte sowie ein besonderes architektonisches Ambiente mit urbanem Flair, attraktivem Design und der lebendigen Atmosphäre einer Markthalle. Außenterrassen mit Blick auf die Frankfurter Skyline, eine Event-Fläche und ein Premium-Kino runden das Angebot ab. Im ersten Schritt eröffnet „Foodtopia“ heute mit neun neuen Gastronomie-Konzepten, die weiteren folgen sukzessive bis zum abschließenden Grand Opening der gesamten Food- und Entertainment-Etage im Spätsommer. Das gesamte „Foodtopia“ ist vollvermietet.

