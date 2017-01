Hypo Noe-Konzern verkauft Anteile an Noe Immobilien Development

Die Noe Immobilien Development AG (NID) startet mit einer tiefgreifend veränderten Eigentümerstruktur ins Jahr 2017. Mehrere Investoren erwarben insgesamt 52 Prozent der Gesellschaftsanteile, die bisherige Alleineigentümerin Hypo Noe Gruppe Bank AG hält in Zukunft nur mehr 48 Prozent des Unternehmens und ist somit nicht mehr Teil des Hypo Noe-Konzerns.

In der 2015 gegründeten NID wurden die Aktivitäten der Hypo Noe im Bereich Immobilienentwicklung zusammengefasst. Das Unternehmen ist auf Wohnbau und Stadtteilentwicklungsprojekte in Niederösterreich und Wien spezialisiert und ist mit einem Projektvolumen von mehr als 220 Mio. Euro in Österreich unterwegs. Aktuell werden Developments in Wien, St. Pölten, Korneuburg, Mödling, Schwech...

