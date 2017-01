Neue Eigentümer entwickeln Münchener Fashion Atrium weiter

Das Fashion Atrium in München hat mit einem Joint Venture aus der Residia Gruppe und der Munich Hotel Projekt GmbH neue Eigentümer, die das vorwiegend an Unternehmen aus der Mode- und Textilbranche vermietete Gebäude weiterentwickeln wollen. Zudem kündigte die Residia Gruppe weitere Ankäufe im Raum München an. Nähere Angaben zu diesen Investments wollte das Unternehmen aber auch auf Anfrage unserer Redaktion nicht machen.

Das Fashion Atrium in der Ingolstädter Straße 44 umfasst rund 8.700 m² vermietbare Fläche und liegt entlang des Frankfurter Rings in unmittelbarer Nähe der BMW Group und des Euro-Industrieparks. Die Kanzlei Zirngibl war bei der Transaktion des Fashion Atriums beratend tätig.



Der Standort im Norden der bayerischen Landeshauptstadt ist gewachsen und birgt laut Angaben der Käufer weiteres Potenzial. Aktuell sind knapp 50 Unternehmen vorrangig aus dem Bereich der Mode- und Textilwirtschaft im Fashion Atrium eingemietet.