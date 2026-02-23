Neue Balan Campus: Union Investment erzielt Vermietungsquote von 98 Prozent

Union Investment hat zwei Mietverträge für Haus 27 auf dem Neue Balan Campus in München abgeschlossen. Bonago Incentive Marketing Group GmbH mietet 1.543 m², Bittner & Krull Softwaresysteme GmbH rund 850 m². Mit einer Auslastung von 98 Prozent ist das Haus nahezu vollständig vermietet und Teil des Portfolios des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.

.

„Dieser Vermietungserfolg zeigt, dass moderne und flexible Büroflächen mit guten Nachhaltigkeitsparametern auch in einem herausfordernden Marktumfeld gefragt bleiben. Für die verbleibende Fläche von rund 540 m² führen wir bereits Gespräche mit mehreren Interessenten“, so Sven Lintl, Head of Asset Management Deutschland bei Union Investment. Haus 27 verfügt über die Nachhaltigkeitszertifikate DGNB Gold, LEED Gold und WiredScore Gold.



Der Campus Neue Balan liegt auf dem gut angebundenen Areal der ehemaligen Infineon-Hauptverwaltung an der Balanstraße und bildet zusammen mit dem angrenzenden Werksviertel ein gut durchmischtes, nachgefragtes Bürocluster im Münchner Osten. Mit vielfältigen Event- und Erholungsflächen, Gastronomie, Supermarkt, Montessorischule sowie einem Fitnessstudio inklusive Schwimmbad und Außenpool bietet der Campus ein besonderes Work-Life-Balance-Konzept mit einem Höchstmaß an Flexibilität.



Colliers sowie E&G München waren vermittelnd tätig.