Neue Aufträge für Dussmann in Berlin

Dussmann Service verpflegt seit Februar 2017 die Mitarbeiter des Rundfunk Berlin-Brandenburgs (rbb) am Standort in Berlin. Bereits seit 2015 essen die rbb-Beschäftigten in Potsdam-Babelsberg „bei Dussmann“. Das Berliner Haus des Rundfunks, zweiter Sitz des rbb neben Potsdam, war 1931 das erste Gebäude in Europa, das ausschließlich dem Rundfunk diente. Noch heute werden dort die Hörfunkprogramme radioBerlin 88,8, Kulturradio und Inforadio vom rbb produziert. Wussten Sie schon, dass es im Haus des Rundfunks 1.269 Räume gibt? Einer davon: das Kasino. Außerdem steht für die Mitarbeiter und Gäste eine Cafeteria zur Verfügung. Insgesamt werden zur Mittagszeit täglich bis zu 700 Tischgäste verpflegt.

.

Auch für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ist Dussmann Service seit April 2017 der Partner in Sachen Mitarbeiterverpflegung. Rund 150 Tischgäste werden in der Kantine im Evangelischen Zentrum erwartet. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat rund 1.021.900 Mitglieder in 1.289 Kirchengemeinden und 28 Kirchenkreisen.