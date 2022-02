Das Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH, eine gemeinnützige Organisation, welches arbeitssuchenden Menschen in Not hilft, zieht in die Bottroper Straße 16 in Stuttgart Bad-Cannstatt. Die Bürofläche umfasst insgesamt 1.060 m². Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Immoraum war mit der Vermittlung exklusiv beauftragt. Vermieter der Immobilie ist ein privater Eigentümer.

.