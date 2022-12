Neue ÄVWL-Verwaltungszentrale wächst in die Höhe

Nach dem im Sommer bereits das Grevener Familienunternehmen Fiege den Grundstein für sein neues Bürogebäude auf dem ehemaligen Lehnkering-Gelände gelegt hat [wir berichteten], zog nun auch die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) an der B-Side nach. Mit der kürzlich erfolgten Grundsteinlegung ist der neue Verwaltungssitz nun offiziell in die Realisierung gestartet.

.