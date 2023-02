Nach Aussagen von Dave wird dieses Jahr durch die komplette Neubewertung des Preis-Leistungsverhältnisses bei Immobilien geprägt sein. „Dieses Verhältnis ist in den letzten Jahren aus den Fugen geraten. Die Niedrigzinsphase hat die Preise für fast alle Produkte in die Höhe getrieben, unabhängig von der Substanz, Lage und Nachhaltigkeit", so Sven

[…]