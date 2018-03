Neubauten auf ähnlichem Preisniveau wie ältere Bestandsimmobilien

Realogis hat erstmals den Realogis-Mietpreisspiegel für Logistikimmobilien in Deutschland für das laufende Jahr veröffentlicht. Neben den klassischen Hot Spots für Logistik wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München gibt er Auskunft über die Mietpreise für Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien an insgesamt 29 Standorten.

„Der Realogis-Mietpreisspiegel für Logistikimmobilien soll deutschen und internationalen Nutzern aus den Bereichen Handel, E-Commerce, Produktion und Logistik Transparenz über die aktuelle Lage an 29 für die Logistik relevanten Märkte informieren“, kommentiert Oliver Raigel, Geschäftsführer Realogis München und Frankfurt GmbH. „Zudem gilt er privaten und institutionellen Investoren als guter Index für ihre Invest- und Desinvest-Entscheidungen.“



„Wie der Mietspiegel zeigt, liegen Neubaupreise und Preise von älteren Bestandsimmobilien nicht weit auseinander. Zwar sind die Baukosten erneut etwas angezogen, Projektentwickler können allerdings durch die derzeit hohen Exit-Faktoren einen interessanten langfristigen Mietzins bieten. Wenn Nutzer zusätzlich – beispielsweise durch bessere Dämmung – noch die günstigeren Nebenkosten betrachten, kann eine Neuprojektierung immer eine sinnvolle Alternative sein, sofern es im jeweiligen Markt entsprechende Grundstücke gibt“, sagt Adriano Borgia, Geschäftsführer Realogis Immobilien Stuttgart und Frankfurt.



„Bei den Bestandsimmobilien haben wir seit vielen Jahren Steigerungen, die knapp über den Wachstumsraten liegen. Hier sehen wir somit keine Überhitzung. Ganz nebenbei erwähnt, werden für Logistikimmobilien nie Prestige-Mieten bezahlt, die im Büro- und Retail-Bereich üblich sind. Es zählt also die reine Funktionalität“, so Christian Beran, Abteilungsleiter Realogis Immobilien Deutschland GmbH, weiter.