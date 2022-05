Neubauprojekt „Am Generalshof“ in Köpenick feiert Richtfest

Am 12.05. 2022 fand rund ein Jahr nach dem Spatenstich [wir berichteten] das feierliche Richtfest für das Neubauprojekt „Am Generalshof“ in Berlin-Köpenick statt. Auf einer Wohnfläche von 6.650 m² realisiert die Incept GmbH, verteilt auf fünf Punkthäuser und einen Wohn- und Gewerberiegel, insgesamt 83 Wohnungen.

