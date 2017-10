Neubaugebiet mit 57 Häusern in Eckental-Eschenau

Die HBP Hausbaupartner Wohnbau GmbH & Co.KG, ein Gemeinschaftsunternehmen der Sontowski & Partner Group und der Unternehmensgruppe Mauss, errichtet in Eschenau 57 Reihen- und Doppelhäuser. Eschenau liegt in der Gemeinde Markt Eckental, östlich zwischen Erlangen und Nürnberg. Mit dem Bau wird Ende des Jahres begonnen werden, die Fertigstellung ist für Anfang 2019 vorgesehen. HBP investiert 18 Millionen Euro in das Projekt.

Ende 2017 entsteht auf einem 12.150 m² großen Areal in Eschenau ein neues Wohngebiet mit 57 Reihenhäusern. Geplant sind zwei Haustypen, die über vier und fünf Zimmer verfügen werden und Wohnflächen von 113 und 130 m² bieten. Die Gemeinde Eckental grenzt an die Naturparks Fränkische Schweiz und Veldensteiner Forst und ist gleichzeitig sehr gut an die umliegenden Städte Nürnberg, Erlangen und Lauf an der Pegnitz angebunden.



Cleveres Konzept für bezahlbares Eigentum

HBP entwickelt mit dem aktuellen Vorhaben einmal mehr ein Projekt, das bezahlbare Eigenheime speziell für Familien ermöglicht. Die Häuser sind ab einem Kaufpreis von 293.000,- Euro zu erwerben. Architektur- und Bauleistungen werden effizienter genutzt ohne an Qualität zu sparen: „Wir fertigen Massivbauwände vor, die dann vor Ort montiert werden. Darüber hinaus haben wir zwei Haustypen entwickelt, die speziell auf Familien zugeschnitten sind“, erklärt Dietrich Reiter, Vertriebsleiter der Sontowski & Partner Group. Mit großen Fenstern, geschickten Grundrissen und dem Wohnen auf drei Geschossen orientieren sich die Hauskonzepte an modernen Wohnansprüchen. Alle Häuser verfügen über eigene Gärten, partielle Dachbegrünungen sowie Garagen- oder Carport-Stellplätze.



Durchdachte Energielösungen sind Teil des Gesamtkonzepts. Eine Pelletanlage der N-ERGIE versorgt das komplette Baugebiet mit Energie. Darüber hinaus entsprechen alle Häuser dem KfW-Standard 55.



Standort: Attraktiver Mix für Familien

Als zentraler Ortsteil der Gemeinde Markt Eckental bietet Eschenau eine sehr gute Infrastruktur: Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in fußläufiger Entfernung. Gleichzeitig ist die Gemeinde günstig an die umliegenden Städte angebunden. Nürnberger City und Flughafen sind innerhalb von 20 Auto-Minuten erreicht. Bis in die Innenstadt von Erlangen sind es 25 Minuten. Zudem ist die Gemeinde durch die Gräfenbergbahn in den Verkehrsverbund des Großraums Nürnberg integriert und bietet damit eine ausgezeichnete öffentliche Anbindung. "Eckental vereint einen sehr attraktiven Mix: Einerseits Naturnähe und ländliches Umfeld, andererseits ein fast städtisches Angebot mit Kino, Tanzzentrum, Skate Park und Hockeyplatz. Ein optimaler Standort für Familien“, freut sich Thomas Posch, Geschäftsführer HBP GmbH.