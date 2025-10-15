Neubau in Köln: Ayka Parx entwickelt 16.400-m²-Zentrum für Zeppelin

Für die größte Gesellschaft des Zeppelin Konzerns realisiert Ayka Parx ein hochmodernes Logistikzentrum in Köln. Das maßgeschneiderte Gebäude entsteht auf einem Brownfield und kombiniert Automatisierung, Nachhaltigkeit und Standortvorteile in einem zukunftsorientierten Gesamtpaket.

Mit einer symbolischen Grundsteinlegung haben Ayka Parx und Zeppelin Baumaschinen den Baustart des neuen Logistikzentrums in der Wirtschafts- und Logistikregion Köln-Bonn gefeiert. Für die größte Gesellschaft des Zeppelin Konzerns entwickelt Ayka Parx ein maßgeschneidertes Logistikzentrum mit rund 16.400 m² Nutzfläche auf den Innen- und 4.000 m² auf den Außenflächen. Vom neuen Standort aus wird Zeppelin Baumaschinen die Planung und Beschaffung von Ersatzteilen für Cat Baumaschinen übernehmen sowie Lagerung und Distribution für alle deutschen Niederlassungen und Service-Stationen aller Geschäftsbereiche organisieren. Insgesamt werden etwa 100 bis 125 Mitarbeitende beschäftigt.



Ayka Parx feierte am 10. Oktober 2025 gemeinsam mit der Zeppelin Baumaschinen GmbH die Grundsteinlegung für das Projekt in Köln, Nordrhein-Westfalen. Zeppelin Baumaschinen mit Sitz in Garching ist eine führende Vertriebs- und Serviceorganisation in der Baumaschinenbranche und seit 1954 in Deutschland exklusiver Partner von Caterpillar Inc., dem weltgrößten Hersteller von Baumaschinen. Mit 1.941 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 1,19 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist Zeppelin Baumaschinen die größte Gesellschaft innerhalb des Zeppelin Konzerns.



Anwesend bei der Veranstaltung waren neben Vertreterinnen und Vertretern von Ayka Parx und Zeppelin Baumaschinen auch Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Köln, der KölnBusiness Wirtschaftsförderung, des Generalunternehmers Köster Bau sowie weitere Projektbeteiligte.



Ayka Parx realisiert das neue Logistikzentrum auf einem 50.830 m² großen Brownfield. Im Inneren entstehen unter anderem ein Hochregallager, ein automatisches Kleinteillager des Anbieters AutoStore, ein Gefahrstofflager sowie eine Fertigungseinheit für Hydraulikschläuche. Eine PV-Aufdachanlage sowie der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe tragen zu einem CO₂-reduzierten Betrieb bei.



„Der Standort Köln hat für die Ersatzteilversorgung der Zeppelin Organisation eine entscheidende Bedeutung. Er liegt nahe dem zentralen Ersatzteillager von Caterpillar im belgischen Grimbergen, welches das Logistikzentrum in Köln mit Caterpillar-Ersatzteilen versorgt. Hinzu kommt die gute Anbindung durch mehrere Autobahnen. Wir freuen uns, mit Ayka Parx einen erfahrenen und kompetenten Partner an der Seite zu haben, der für unsere individuellen Bedürfnisse eine überzeugende Lösung gefunden hat“, sagt Holger Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen.



„Projekte wie dieses zeigen, wie wichtig es ist, ehemalige Gewerbeflächen zu reaktivieren. In einer dicht besiedelten Metropole wie Köln braucht auch die Wirtschaft ausreichend Raum, um wachsen zu können. Nur so entstehen die Jobs von morgen“, betont Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer der KölnBusiness Wirtschaftsförderung.



„Dieses Projekt ist für uns ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Vorhaben. Zum einen verfolgen wir den Ansatz, mit unseren Immobilienlösungen einen Mehrwert für Nutzer, Umfeld und Gemeinde zu leisten. In Köln entwickeln wir maßgeschneiderte und moderne Flächen für ein namhaftes Unternehmen, das den regionalen Standort wirtschaftlich stärken wird. Darüber hinaus zielen wir auf eine nachhaltige Gebäudeentwicklung, die darauf fokussiert, CO₂-Emissionen zu reduzieren und einen Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt zu leisten. Das Bauantragsverfahren war innerhalb von nur neun Monaten abgeschlossen. Hier haben Bauamt, Wirtschaftsförderung und beteiligte Stellen der Stadt Köln hervorragend unterstützt. Unser Dank gilt allen Projektbeteiligten für die partnerschaftliche Zusammenarbeit“, sagt Patrick Schumacher-Kurowski, Managing Partner bei Ayka Parx.



Der Baustart der Immobilie erfolgte im Frühjahr 2025. Die Fertigstellung des Gebäudes und der Außenanlagen ist für den Sommer 2026 geplant. Ab September 2026 kann der Innenausbau beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.



Weitere Projektbeteiligte sind Köster Bau als Generalunternehmer, das Architekturbüro k-fünf sowie die KölnBusiness Wirtschaftsförderung.