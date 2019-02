Aachen: KRD gibt grünes Licht für Neubau des Pfeiffer-Hauses

So soll der Neubau an der Grosskölnstraße voraussichtlich aussehen.

Auf der Baustelle an der Grosskölnstraße tut sich sichtbar etwas: Nachdem der Kampfmittelräumdienst (KRD) seine routinemäßigen Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen hat, ist das Generalunternehmen List Bau Rhein-Main mit der Gründung für den Neubau gestartet. Michael Garstka, Geschäftsführer vom Investor List Develop Commercial, freut sich neben den Fortschritten auf der Baustelle über die Vollvermietung des Gebäudekomplexes, der auch als „Pfeiffer-Haus“ bekannt ist [wir berichteten]. „Neben B&B Hotels wird der Drogeriemarkt dm in den zukünftigen Neubau umziehen und im Erdgeschoss einen Store eröffnen“, so Garstka. „Wir freuen uns sehr, demnächst in der Grosskölnstraße 57-63 zu eröffnen. Mit dem Umzug können wir unsere Verkaufsfläche deutlich vergrößern und unseren Ansprüchen an ein familienfreundliches Einkaufserlebnis gerecht werden“, erklärt Torsten Wentland, bei dm verantwortlich für die Region Aachen, die Entscheidung für den Umzug des Marktes.

Damit der Neubau auf stabilen Füßen steht, führt das Generalunternehmen aktuell eine sogenannte Pfahlgründung durch. Dafür werden rund 170 Bohrpfähle im Boden hergestellt, die rund 15 Meter in die Tiefe ragen. Bevor damit gestartet werden konnte, musste jedes der „Bohrlöcher“ für die Pfähle vom Kampfmittelräumdienst überprüft werden. „Die Kampfmittelsondierung wurde erfolgreich abgeschlossen – es wurden keine Blindgänger, Artefakte oder sonstiges gefunden. Nachdem alle Ergebnisse vorlagen, sind wir unmittelbar mit der Pfahlgründung gestartet. Diese werden wir bis Mitte Februar abschließen und direkt mit der Bodenplatte fortfahren“, erklärt Garstka. „Mit der Fertigstellung rechnen wir im vierten Quartal 2019.“