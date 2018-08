Neubau im Ratinger Schwarzbach Quartier bekommt ersten Mieter

Ratinger Schwarzbach Quartier

© Infrared Capital Partners

Boston Scientific Medizintechnik GmbH bleibt in Ratingen und wechselt Ende 2019 ins Schwarzbach Quartier. Das weltweit tätige Medizintechnikunternehmen hat einen Vertrag über 3.600 m² im entstehenden Neubau an der Balcke-Dürr-Allee unterschrieben. Es wird das jetzige Deutschland-Headquarter mit Sitz in Ratingen-West komplett aufgeben.

.

Boston Scientific wurde bei der Ansiedlungsentscheidung exklusiv von Cresa Arthur Rubinstein & Cie. beraten. Für den Eigentümer InfraRed Captial Partners hat Jones Lang Lasalle (JLL) die Mietverhandlungen geführt. Das Unternehmen Cube Real Estate aus Leverkusen setzt die Maßnahmen als Service-Developer für InfraRed um.



„Diese erfolgreiche erste Vermietung hat den Startschuss für das gesamte Projekt, sowie den Baustart für den ersten Bauabschnitt gegeben. Wir freuen uns nun mit der baulichen Umsetzung zu starten und mit diesem vitalen Projekt Ratingen um einen florierenden Bürostandort zu bereichern“, so Thore Marenbach, Cube Real Estate GmbH. Verantwortlich für den städtebaulichen Masterplan wie auch die Architektur der ersten beiden Hochbauten – das Bürogebäude sowie ein Hotel – ist das renommierte Düsseldorfer Architekturbüro HPP Architekten.



Insgesamt sollen auf dem 40.000 m² großen ehemaligen Industrie-Areal rund 100.000 m² Nutzfläche entstehen. Damit zählt das Schwarzbach Quartier zu einem der wenigen großen Entwicklungsflächen in Deutschland, die einen internationalen Flughafen direkt vor der Türe hat. Ziele wie Amsterdam, London, Paris, Frankfurt, München und Hamburg sind von dort aus in lediglich 60 Flugminuten erreichbar. Auch die Auto- und Schienenanbindung sind perfekt. So ist das Düsseldorfer Stadtzentrum nur 14 Kilometer entfernt und über die nahen Autobahnen A 44, A 52 und A 3 sowie die fußläufig erreichbare S-Bahn-Station Ratingen-Ost innerhalb weniger Minuten erreichbar. Auch mit der Architektur setzt das entstehende Quartier Maßstäbe. Die sechs Baufelder gruppieren sich locker um eine grüne Achse und wird für alle Ratinger zugänglich sein. Das Zentrum des neuen Büroquartiers bildet ein weitläufiger Platz, der als Mittelpunkt des Standortes mit hoher Aufenthaltsqualität angelegt wird. In den Erdgeschossflächen sind gastronomische Nutzungen sowie ein Fitnesscenter angedacht.