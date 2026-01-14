Neubau geplant: EQT sichert sich Standort in Bad Wünnenberg

EQT Real Estate hat ein 50.000 m² großes Logistikareal in Bad Wünnenberg-Haaren von einem internationalen Investor übernommen. Das bestehende Objekt in der Graf-Zeppelin-Straße 9 soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Das Objekt mit der Anschrift Graf-Zeppelin-Straße 9 wurde zuletzt als Zentrallager für ein IT-Unternehmen genutzt. EQT plant im Rahmen einer Repositionierung den Abriss des Gebäudes und einen modernen Neubau.



„Wir freuen uns, dass wir trotz herausfordernder Marktlage die Transaktion erfolgreich begleiten konnten. Mit der neuen Projektentwicklung reagiert EQT auf die anhaltende Nachfrage nach modernen und flexiblen Industrie- und Logistikflächen und setzt ein klares Zeichen für die Region OWL“, sagt Martin Kubitza, Head of Industrial & Logistics NRW bei Colliers.