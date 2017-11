Neubau für das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme feiert Richtfest

Der Neubau des Großprüfstands für Blattlager von Windenergieanlagen des Fraunhofer IWES feiert heute Richtfest. Die Anlage entsteht am Technologiezentrum Energie-Campus des Competence Center für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz (CC4E) der HAW Hamburg in Bergedorf. Es bietet auf rund 1.400 m² Nutzfläche Platz für 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eine 450 m² große Prüfhalle. Die Freie und Hansestadt Hamburg investiert für Grundstück und Gebäude rund 8,3 Millionen Euro.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Fraunhofer-Institut Hamburg

In der Großprüfanlage werden künftig Blattlager mit Durchmessern bis zu fünf Metern – wie sie für 10 MW-Windenergieanlagen der nächsten Generation zum Einsatz kommen sollen – dauerhaft unter realistischen Betriebsbedingungen getestet. Die Industrie hat großes Interesse an verkürzten Testzeiten für diese wichtige Komponente einer modernen Windenergieanlage, um die Ausfallsicherheit zu steigern und die Energieentstehungskosten zu senken.



Das Fraunhofer IWES wird Betreiber des Prüfstandes sein und die Infrastruktur gemeinsam mit dem CC4E für anwendungsorientierte Forschung nutzen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat hierzu 12 Mio. Euro Projektfördermittel für Aufbau und Betrieb bewilligt. Die zusätzlich erforderlichen Mittel für eine Gebäudeinfrastruktur von rund 8,3 Mio. Euro investiert die Freie und Hansestadt Hamburg.



Die Windenergieunternehmen der Metropolregion Hamburg, wie NORDEX, Siemens Windpower, Senvion oder Suzlon, erhalten durch die Anbindung an das Fraunhofer IWES und weitere Kooperationspartner des Forschungsverbundes Windenergie direkten Zugang zu einer weltweit einmaligen Forschungs- und Testinfrastruktur und den fachlichen Kompetenzen von 600 hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Norddeutschland. Mit dem CC4E der HAW Hamburg und dessen Forschungskompetenzen bieten sich ausgezeichnete Potentiale der Zusammenarbeit.



Der Neubau wird auf einem stadteigenen, insgesamt 2.143 m² großen Grundstück neben dem Technologiezentrum in Bergedorf errichtet. Gebaut werden die Halle und die dazugehörigen Büroflächen von der Sprinkenhof GmbH. Die Halle und die Büroflächen werden Anfang März 2018 fertig sein. Im Anschluss wird das Prüfstandfundament gebaut. Die Übergabe an das Fraunhofer Institut ist für Juni 2018 geplant.



„Für den Bezirk Bergedorf ist heute ein wichtiger Tag als Standort für Forschung und Innovation. Der Schleusengraben kann mit diesem einzigartigen Großprüfstand für Windenergie und der weiteren innovativen Forschung als Vorzeigestandort für moderne Stadtentwicklung gesehen werden. Ein Ziel in der Freien und Hansestadt Hamburg ist es, Wohnen und Arbeiten zu kombinieren. Am Schleusengraben entsteht genau dies. Hier ist es nicht nur möglich zu forschen und an innovativen Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, sondern auch zu leben,“ so Arne Dornquast, Bezirksamtsleiter Bergedorf.