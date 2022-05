Neubau des Edeka-Campus in Minden geht voran

Nachdem im Herbst 2021 der Grundstein für den Bau einer neuen Unternehmenszentrale der Edeka Minden-Hannover gelegt worden ist, geht der Baufortschritt in großen Schritten voran. In den letzten Wochen wurden die ersten Wände und Decken betoniert.

.

Bis 2024 werden fünf quadratische, viergeschossige Gebäude gemeinsam mit einer verbindenden Magistrale den neuen Edeka-Campus bilden. Der Rohbau des linken hinteren Würfels mit Blick von der Hahler Straße wird als erster fertiggestellt sein, die weiteren folgen dann bauabschnittsweise im eng getakteten Zeitrahmen. Der Keller unterhalb der Magistrale ist bereits vollständig betoniert. Er wird u.a. die ringförmig verlaufenden Versorgungsleitungen aufnehmen.



Der Neubau des Edeka-Campus gehört zu den größten Baumaßnahmen in der Region Minden der letzten 20 Jahre. An der Wittelsbacherallee entsteht auf einer fast 13 Hektar großen Fläche die neue Edeka-Unternehmenszentrale, die alle umliegenden Standorte an einem Ort zusammenfasst. Zusätzlich werden Nebengebäude sowie ein Parkhaus realisiert. Der Bauherr Edeka Minden eG beauftragte im Jahr 2020 Dälken Architektur + Generalplanung mit der Generalplanung für das anspruchsvolle Großprojekt. Dafür investiert die Regionalgesellschaft rund 150 Mio. Euro.



Die Baumaßnahmen sind in zwei Bauabschnitten erfolgt. Für den ersten Bauabschnitt wurde das Gelände in vier Rückbaubereiche aufgeteilt, wobei die zurückgebauten Gebäudeteile im ersten Rückbaubereich eine Fläche von ca. 43.930 m² ergaben. Während die ehemaligen Logistikhallen bereits vollständig abgerissen wurden, folgte der Rückbau des ausgedienten Leergutlagers separat. Das Bodenmanagement sah einerseits einen maximalen Wiederaufbau mit Recyclingmaterial vor, andererseits sollte der Anteil der zu beseitigenden Abfälle minimiert werden. Um eine Trennung von verwertbaren und nicht zu recycelnden Materialien zu gewährleisten, erfolgte der Rückbau in Demontagestufen. Nachdem feste und lose Bauteile entfernt wurden, konnten die schadstoffhaltigen Baustoffe unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzmaßnahmen saniert werden. In der vierten Stufe wurden die Tragwerkskonstruktion und Bauwerksteile wie Bodenplatten abgebrochen.



Auf dem zurückgebauten Areal entsteht der neue Edeka-Campus. Der Neubau der Hauptverwaltung erstreckt sich Richtung Mittellandkanal im Nordwesten des Geländes. Symbolisch gibt die Anordnung der fünf Gebäude die Lage der aktuell in Minden verstreuten Standorte wieder, die nun auf dem Grundstück der heutigen Unternehmenszentrale zusammengefügt werden. Dabei drückt die Magistrale, über die die einzelnen Bürogebäude erschlossen werden, sinnbildlich die Verbindung der Standorte aus. Insgesamt werden zwölf Standorte zusammengeführt, sodass ca. 2000 Mitarbeiter in der neuen Firmenzentrale beschäftigt sein werden.



Im Erdgeschoss und in der Magistrale befinden sich öffentliche Bereiche, gleichzeitig werden dort das Betriebsrestaurant, der Börsensaal und das Gebäudemanagement lokalisiert. Das Betriebsrestaurant stellt mit ca. 2.300 m² Fläche und 540 Sitzplätzen einen sozialen Treffpunkt dar, wo sich die Mitarbeiter während des Essens austauschen können. Der ca. 2.100 m² große Börsensaal ist für ungefähr 300 Besucher ausgelegt. Bei der Börse, einer regelmäßigen Veranstaltung für selbstständige Einzelhändler der Edeka Minden-Hannover und Marktleiter aus Regiebetrieben, werden sowohl aktuelle Unternehmensinformationen vorgestellt als auch neue Waren wie auf einer Messe präsentiert.



Während das Untergeschoss Platz für Technik-, Lager- und Personalräume bietet, sind für die Obergeschosse Flächen für moderne Arbeitswelten sowie Schulungsräume vorgesehen. Durch Brückenverbindungen im Neubau werden kürzere Kommunikationswege geschaffen, wovon sowohl die individuelle Arbeit als auch die gesamte Unternehmensentwicklung profitieren. Zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre trägt auch der hohe Tageslichtanteil bei, für den die großzügigen Lichthöfe sorgen, die an die Magistrale angrenzen.



Insgesamt werden die unterschiedlichen Nutzungseinheiten auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 55.000 m² platziert. Südlich des Verwaltungsgebäudes ist außerdem das fünfgeschossige Parkhaus mit etwa 800 Parkplätzen geplant, das mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wird. Anliegend entsteht ein Wirtschaftsgebäude mit einer Fläche von ca. 430 m², das auf einer Ebene für Ver- und Entsorgungszwecke genutzt wird. Zusätzliche Parkflächen werden östlich des Parkhauses liegen. Außerdem entsteht ein Fahrradparkhaus mit ca. 320 Fahrradstellplätzen und 20 Motorradstellplätzen. Der Edeka-Campus in Minden wird voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellt.