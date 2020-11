Adform zieht ins Düsseldorfer „The Bilkery“

Der Adtech-Anbieter Adform vergrößert sich am Standort Düsseldorf und mietet hierfür langfristig 311 m² im 3. Obergeschoss des „The Bilkery“ auf der Benzenbergstraße 2 an. Das Bürogebäude wird derzeit vollumfänglich saniert und renoviert. Es handelt sich demnach um einen Erstbezug, der nach Abschluss der Maßnahmen im März 2021 erfolgen wird. Savills war im Rahmen des Vermittlungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig. Eigentümer der Immobilie ist die Pinetrees Investment Group GmbH.

.

"Nach dem mieterspezifischen Ausbau wird Adform eine repräsentative Bürofläche im Loftstil geboten, die perspektivisch noch um eine Dachterrasse ergänzt wird und damit sowohl in puncto Lage- als auch Ausstattungskriterien optimal zu den Ansprüchen und dem Spirit des Unternehmens passt“, berichtet Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.



Alexander Weißenfels, Country Manager Deutschland bei Adform, ergänzt: „Uns hat die Kombination alter Bausubstanz mit modernen Elementen im Soho-House-Stil sowie der individuelle Ausbau, die Kombination aus Open Spaces, kleineren Einheiten sowie Platz für Zerstreuung überzeugt. Die Lage in Unterbilk als kreatives, lebendiges Viertel mit vielfältigen Möglichkeiten sowie die Nähe zum Medienhafen tat ihr Übriges.“



Der urbane Stadtteil ist aufgrund seiner zentralen Lage sehr gut angebunden und überzeugt durch hochwertige Immobilienentwicklungen sowie die Nähe zur Innenstadt und zum Medienhafen. „Wir sind sehr glücklich, Adform Germany als neuen Mieter begrüßen zu dürfen. Mit der erfolgreichen Umsetzung des ersten Office Townhouses in Düsseldorf schaffen wir für die Nutzer und für den Stadtteil Unterbilk ein echtes Highlight“, so Maximilian Overdiek, geschäftsführender Gesellschafter der Pinetrees Investment Group GmbH.