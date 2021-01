Die Civitas Property Group hat die Isenhöfe in Neu-Isenburg von Corpus Sireo Real Estate erworben. Der Bürokomplex war Teil des „Artemis“-Portfolios, das Swiss Life in 2018 über ihre Tochter Corpus Sireo erworben und kurz darauf über eine Mehrheitsbeteiligung an die libanesische SFO weitergereicht hatte . …

[…]